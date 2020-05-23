В Днепре мужчина торговал спецпропусками для транспорта через Instagram. Видео

В социальных сетях полицейские обнаружили информацию о продаже пропусков для проезда в общественном транспорте Днепра на период карантина.

Стоимость одной пропуска составляла 350 гривен за один билет. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Продажу организовал руководитель одного из предприятий, которое предоставляет услуги пассажирских перевозок в Днепре. Имея доступ к бланкам официальной отчетности, он наладил изготовление и продажу через Интернет специальных билетов.

Спецбилеты для общественного транспорта продавали по 350 гривень Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

К своей деятельности мужчина привлек и членов своей семьи, в том числе малолетнего сына, который размещал рекламу в социальной сети Instagram.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. ст. 358 Уголовного кодекса Украины – подделка документов. Сейчас решается вопрос об открытии производства по ст. 304 – вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Продолжается досудебное расследование.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине разрешили смягчить карантин и запустить транспорт. Согласно данных Министерства здравоохранения Украины, Днепропетровская область соответствует показателям для послабления карантинных мероприятий.