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23 мая • обновлено в 11:38
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Игорь Кравченко

В Днепре мужчина торговал спецпропусками для транспорта через Instagram. Видео

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В социальных сетях полицейские обнаружили информацию о продаже пропусков для проезда в общественном транспорте Днепра на период карантина.

Стоимость одной пропуска составляла 350 гривен за один билет. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Продажу организовал руководитель одного из предприятий, которое предоставляет услуги пассажирских перевозок в Днепре. Имея доступ к бланкам официальной отчетности, он наладил изготовление и продажу через Интернет специальных билетов.

Спецбилеты для общественного транспорта продавали по 350 гривень

Спецбилеты для общественного транспорта продавали по 350 гривень

Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

К своей деятельности мужчина привлек и членов своей семьи, в том числе малолетнего сына, который размещал рекламу в социальной сети Instagram.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. ст. 358 Уголовного кодекса Украины – подделка документов. Сейчас решается вопрос об открытии производства по ст. 304 – вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Продолжается досудебное расследование.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине разрешили смягчить карантин и запустить транспорт. Согласно данных Министерства здравоохранения Украины, Днепропетровская область соответствует показателям для послабления карантинных мероприятий.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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