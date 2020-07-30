В Днепре мужчина сорвался в реку и едва не утонул: его спасли патрульные. Видео

В Днепре мужчина сорвался в реку и едва не утонул. Коллаж

В Днепре 29 июля патрульные спасли 30-летнего мужчину, который сорвался с пирса в реку и ушел под воду.

Горожанин отдыхал вместе с друзьями и находился в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел на Набережной неподалеку от речпорта, сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Потерпевшего вытащили из воды товарищи. Прибывшие на место патрульные начали проводить сердечно-легочную реанимацию. До приезда медиков днепрянина удалось откачать.

Впоследствии мужчину госпитализировали в больницу имени Мечникова. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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