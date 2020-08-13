В Днепре мужчина с шокером напал на 16-летнюю девочку в лифте. Фото и видео

В Днепре мужчина с шокером напал на 14-летнюю девочку в лифте. Коллаж

В среду, 12 августа, в Днепре на жилмассиве Победа мужчина с электрошокером напал на подростка.

Инцидент произошел по адресу бульвар Славы, 21. Об этом сообщили в Facebook-группе "Соборный район (ж/м Победа 1-6, Сокол 1-2, Днепр)".

16-летняя девочка зашла в лифт, следом за ней забежал нападавший. Мужчина ударил пострадавшую шокером и отобрал у нее мобильный телефон. Подростку удалось вырваться, она выбежала на пожарную лестницу и начала звать на помощь.

Злоумышленника помогли задержать местные жители. После они вызвали на место происшествия правоохранителей.

На вызов прибыли патрульные, оперативная группа и следователь. Нападавшего задержали и доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. При себе у мужчины обнаружили препарат для увеличения потенции.

По словам матери пострадавшей девочки, при допросе гражданин постоянно путался в показаниях:

"Он путался в показаниях, то он дом перепутал, то он уезжал от дочки,то приехал...А в итоге якобы признался в отделении,что в лифте просто захотел испытать шокер!! Испытал! Несколько раз пальнул", - пишет возмущенная женщина.

В Днепре мужчина с шокером напал на 16-летнюю девочку в лифте Telegram-канал "Х***вый Днепр"

В Днепре мужчина с шокером напал на 16-летнюю девочку в лифте Facebook/"Соборный район (ж/м Победа 1-6, Сокол 1-2, Днепр)"

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области, задержанным оказался ранее несудимый 46-летний житель Харьковской области. По факту грабежа открыто уголовное дело. На данный момент решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Расследование продолжается.

В Днепре мужчина с шокером напал на 16-летнюю девочку в лифте Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

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