В Днепре мужчина с ножом бросался на детей. Видео

В Днепре мужчина с ножом бросался на детей. Коллаж

В понедельник, 24 августа, в Днепре на жилмассиве Игрень пожилой мужчина бросался с ножом на детей и взрослых.

Как сообщила очевидица в Facebook-группе "События Игрени", инцидент произошел на перекрестке улиц Гвая и Кожедуба. Нападавший вел себя неадекватно, кричал и угрожал окружающим расправой.

Местные жители отобрали у гражданина нож и вызвали на место происшествия полицию. Выяснилось, что мужчина – не местный, до этого он 23 года провел в местах лишения свободы. Пенсионера 1963 года рождения взяла под опеку церковь поселка Одинковка, его поселили в дом одной из горожанок.

На вызов прибыли патрульные и следственно-оперативная группа, сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Днепра Людмилу Копыленко. Мужчину доставили в Самарское отделение полиции. Несмотря на это, в тот же день гражданина отпустили из-за отсутствия состава преступления.

Ранее нападавшего с ножом уже замечали в соседних районах города. Также, по словам горожан, он приставал к людям и в общественном транспорте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром авто сбило мопедиста, пострадавший умер в больнице.

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