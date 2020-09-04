В Днепре мужчина разбился насмерть после падения с 14 этажа. Фото 18+

В Днепре мужчина разбился насмерть после падения с 14 этажа. Коллаж

В пятницу, 4 сентября, в Днепре на улице Маршала Малиновского, 60 молодой мужчина выпрыгнул с балкона на 14 этаже.

Днепрянин упал на козырек подъезда многоэтажки. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте, передает "Днепр оперативный". Внимание! Фото 18+

Мужчина разбился, упав на козырек подъезда. Информатор

На месте происшествия работали медики, полиция и спасатели. Как сообщает "Информатор", по предварительным данным правоохранителей, погибший пришел домой к своим родителям, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он стучал в двери квартиры и угрожал, что покончит с собой.

Родители мужчины вызвали на место происшествия бригаду психиатрической помощи. До прибытия специалистов он успел выйти на балкон на 14 этаже многоэтажки и спрыгнуть вниз.

Известно, что раньше днепрянин лечился в психиатрической клинике. Все детали происшествия устанавливаются.

Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы. Днепр оперативный

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