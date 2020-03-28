В Днепре мужчина продавал боевые гранаты прямо на улице. Видео

В четверг, 26 марта, в Днепре задержали ранее судимого 54-летнего мужчину во время сбыта боеприпасов.

Полицейские задержали злоумышленника во время сбыта двух гранат с запалами к ним и изъяли у него денежные средства, полученные от продажи боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины сотрудники уголовного розыска провели обыск по месту жительства мужчины.

Мужчина продавал боевые гранаты Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Мужчина продавал боевые гранаты Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

В результате обыска в квартире полицейские изъяли 343 патрона из них: 181 патрон калибра 5,45 мм, 75 патронов калибра 7,62 мм, 84 патрона для винтовки калибра 7,62 мм и 3 патрона калибра 9 мм.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Изъятое оружие направлено на проведение соответствующих экспертиз. Продолжается досудебное расследование.

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