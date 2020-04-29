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29 апреля • обновлено в 11:48
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Алина Рашевская
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В Днепре мужчина при задержании устроил стрельбу по полиции

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В Днепре 28 апреля на улице Лозовой поздно вечером был замечен мужчина, разгуливавший по городу с пистолетом.

Очевидцы сразу же обратились в полицию. По прибытии на вызов патрульные потребовали от горожанина бросить пистолет на землю, однако тот выстрелил в одного из них, сообщает Информатор.

В результате полицейский получил ранение правой руки. Ему оказали помощь в городской больнице №6.

В Днепре мужчина при задержании устроил стрельбу по полиции

В Днепре мужчина при задержании устроил стрельбу по полиции

Suara Jogja

Несмотря на сопротивление, злоумышленника удалось задержать. Во время обыска у него обнаружили пистолет и гильзу от 9-миллиметрового патрона.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Марганец Днепропетровской области пропавшего местного жителя нашли мертвым в квартире соседа. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого нападающий взял молоток и нанес потерпевшему несовместимые с жизнью травмы.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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