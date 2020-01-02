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2 января • обновлено в 11:56
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/ Происшествия

В Днепре мужчина повесился возле собственного дома. Фото 18+

1.2т
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В Днепре утром, 2 января, на переулке Жевалковского мужчина покончил с собой.

Происшествие случилось возле дома усопшего, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Мужчина повесился возле дома

Мужчина повесился возле дома

ОТВ

Как стало известно, мужчина 60-ти лет повесился на турниках, которые расположены за домом.

Мужчина повесился возле дома

Мужчина повесился возле дома

Информатор

Жильцы сразу же опознали личность повешенного. По их словам, у мужчины были проблемы на работе. Также известно, что у него есть дети, однако, усопший жил один.

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Мужчина повесился возле дома

Мужчина повесился возле дома

Информатор

Мужчина повесился возле дома

Мужчина повесился возле дома

Информатор

Мужчина повесился возле дома

Мужчина повесился возле дома

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре загорелся коллектор теплотрассы.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
смерть
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Юг Руси
Юг Руси
Вытиран АТЫ, херой Укроино ! Сала Херою! ХРЮКС!!! ))))))))
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