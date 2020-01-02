В Днепре мужчина повесился возле собственного дома. Фото 18+

В Днепре утром, 2 января, на переулке Жевалковского мужчина покончил с собой.
Происшествие случилось возле дома усопшего, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Мужчина повесился возле дома
ОТВ
Как стало известно, мужчина 60-ти лет повесился на турниках, которые расположены за домом.
Мужчина повесился возле дома
Информатор
Жильцы сразу же опознали личность повешенного. По их словам, у мужчины были проблемы на работе. Также известно, что у него есть дети, однако, усопший жил один.
Мужчина повесился возле дома
Информатор
Мужчина повесился возле дома
Информатор
Мужчина повесился возле дома
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре загорелся коллектор теплотрассы.
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