В Днепре мужчина повесился возле собственного дома. Фото 18+

В Днепре утром, 2 января, на переулке Жевалковского мужчина покончил с собой.

Происшествие случилось возле дома усопшего, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мужчина повесился возле дома ОТВ

Как стало известно, мужчина 60-ти лет повесился на турниках, которые расположены за домом.

Мужчина повесился возле дома Информатор

Жильцы сразу же опознали личность повешенного. По их словам, у мужчины были проблемы на работе. Также известно, что у него есть дети, однако, усопший жил один.

Мужчина повесился возле дома Информатор

Мужчина повесился возле дома Информатор

Мужчина повесился возле дома Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре загорелся коллектор теплотрассы.

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