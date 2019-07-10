В Днепре мужчина повесился на линиях электропередач. Жуткое фото

10 июля в Днепре мужчина покончил с собой между прутьев опоры линий электропередач.
Мужчину с петлей на шее на улице Черкасской случайно обнаружил его одноклассник, сообщает Информатор.
В Днепре мужчина повесился на линии электропередач
Информатор
По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством, повесившись на ремне. Причина его поступка неизвестна, предсмертной записки возле тела не обнаружили.
Информатор
Правоохранители разбираются в деталях происшествия.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром вторые сутки ищут тело погибшего под завалами
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