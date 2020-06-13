В Днепре мужчина поставил надгробную плиту своим живым соседям. Фото

В Днепре на улице Железнодорожной мужчина поставил своим соседям надгробие.

На ж/м Игрень посреди улицы появился оскверненный памятник с кладбища, сообщает "Днепр оперативный".

Как стало известно, его поставили мужчина, у которого систематически возникали конфликты с соседями. Мужчина ежедневно угрожал соседям расправой.

Мужчина поставил надгробную плиту своим соседям Днепр оперативный

По их словам, когда у мужчины дома слишком громко играла музыка, они сделали ему замечание. На следующий день мужчина решил поставить перед домом своих соседей надгробную плиту.

На место инцидента работала полиция. Правоохранители по данному факту отобрали заявления и объяснения.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре недовольный мужчина испортил детскую зону отдыха. Таким способом мужчина решил избавиться от шума под окнами.

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