Полиция помогла вернуть жительнице Днепра 6-летнюю дочку, которую похитил отец – бывший гражданский муж женщины.

Мужчина увез девочку в Житомирскую область и прятался с ней в кемпинге в лесу, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В Днепре мужчина похитил 6-летнюю дочь и прятал ее в лесу

"17 сентября в полицию Днепра обратилась женщина и сообщила, что гражданский муж насильно забрал их общую дочь 2012 года рождения и не возвращает. Женщину беспокоило, что он длительное время не выходит на связь и не отвечает на ее звонки", – сказано в сообщении.

По словам матери девочки, бывший сожитель не выполняет решение суда о проживании ребенка с матерью и устные договоренности.

По месту жительства мужчины не было и где он находится женщина не знала.

В поисках девочки помогли сотрудники Коростышевского отдела полиции Житомирской области.

"18 сентября ребенок был найден. Девочка проживала с отцом в кемпинге в лесу", – сообщает пресс-служба.

В тот же день мать на основании решения суда самостоятельно забрала ребенка.

Полиция помогла женщине найти похищенную дочь Пресс-служба полиции Днепропетровской области

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса.

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