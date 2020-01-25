В Днепре мужчина подорвался на снаряде, разобрав его в квартире

В субботу, 25 января, в Днепре произошел взрыв в одном из домов в Самарского района.

В результате взрыва 37-летний мужчина госпитализирован в больницу с телесными повреждениями. Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского отделения полиции.

Сообщение о взрыве поступило в полицию. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Снаряд NewsRoom

Полицейские предварительно установили, что мужчина в лесу нашел снаряд и утром решил разобрать его. В результате этого раздался взрыв. Мужчина получил телесные повреждения.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в одной из квартир Днепра произошел мощный взрыв. В результате взрыва одному из жильцов оторвало руку.

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