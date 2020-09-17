В Днепре мужчина открыл стрельбу возле супермаркета. Видео

София Закревская Происшествия 13:30, 17.09.2020 Обновлено: 13:44, 17.09.2020

В среду вечером, 16 сентября, в Днепре, на жилмассиве Тополь-1, местный житель открыл стрельбу возле супермаркета "Varus".

Инцидент произошел в районе дома №40. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х***ый Днепр". Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Как передает "Днепр оперативный", мужчина произвел выстрел из пистолета. Очевидцы самостоятельно обезвредили и задержали хулигана, а после передали его патрульным, прибывшим на вызов.

Горожане самостоятельно задержали стрелка.
Днепр оперативный

Полицейские обнаружили у нарушителя порядка оружие и гильзы. Также с собой у него была бутылка с алкоголем. Мужчину доставили в отделение полиции, разбирательство продолжается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Кривом Роге мужчина с подозрением на COVID-19 выпрыгнул из окна больницы. Пациент медучреждения разбился насмерть.

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Днепр Происшествия

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