В Днепре мужчина наказал 10-летнего ребенка ударом с ноги. Видео

В Днепре 8 августа мужчина среди бела дня напал на 10-летнего мальчика.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Янтарной. Об этом стало известно в Facebook-группе "Калиновский (Клочко). Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

По словам автора публикации, ребенок якобы гулял на площадке чужого двора и сильно шумел. Сам нападавший пояснил, что таким образом наказал школьника за то, что тот бросал в окна камни.

В комментариях под постом разгорелась жаркая дискуссия. Многие участники сообщества назвали такие методы обращения с детьми недопустимыми. Некоторые пользователи сети оправдали поступок мужчины, ведь поведение нынешнего молодого поколения оставляет желать лучшего.

"Никто не имеет права поднимать руку на чужого ребёнка! Никто и никогда не должен даже задумываться над этим, не то что искать оправдания таким действиям. Только родители и закон имеют право наказывать".

"Что он такое? Таким существам, как правило, всегда кто-то мешает, но нападают они исключительно на маленьких и беззащитных".

"Когда это дитятко попадет камнем в ваше окно и осколки упадут на спящего ребенка – я гляну на вашу реакцию. Мужика не оправдываю, но у меня был такой случай – живу на первом этаже и влетел камень почти до детской кроватки".

"Ну, с нынешним поколением так и надо. Припугнул, дал подсрачник".

Скриншот Facebook/"Калиновский (Клочко). Днепр"

Скриншот Facebook/"Калиновский (Клочко). Днепр"

Скриншот Facebook/"Калиновский (Клочко). Днепр"

Скриншот Facebook/"Калиновский (Клочко). Днепр"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре подросток без прав сбил женщину.