В Днепре мужчина наказал 10-летнего ребенка ударом с ноги. Видео

В Днепре мужчина наказал 10-летнего ребенка ударом с ноги. ru.tazael.kz
В Днепре 8 августа мужчина среди бела дня напал на 10-летнего мальчика.
Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Янтарной. Об этом стало известно в Facebook-группе "Калиновский (Клочко). Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
По словам автора публикации, ребенок якобы гулял на площадке чужого двора и сильно шумел. Сам нападавший пояснил, что таким образом наказал школьника за то, что тот бросал в окна камни.
В комментариях под постом разгорелась жаркая дискуссия. Многие участники сообщества назвали такие методы обращения с детьми недопустимыми. Некоторые пользователи сети оправдали поступок мужчины, ведь поведение нынешнего молодого поколения оставляет желать лучшего.
"Никто не имеет права поднимать руку на чужого ребёнка! Никто и никогда не должен даже задумываться над этим, не то что искать оправдания таким действиям. Только родители и закон имеют право наказывать".
"Что он такое? Таким существам, как правило, всегда кто-то мешает, но нападают они исключительно на маленьких и беззащитных".
"Когда это дитятко попадет камнем в ваше окно и осколки упадут на спящего ребенка – я гляну на вашу реакцию. Мужика не оправдываю, но у меня был такой случай – живу на первом этаже и влетел камень почти до детской кроватки".
"Ну, с нынешним поколением так и надо. Припугнул, дал подсрачник".
Скриншот Facebook/"Калиновский (Клочко). Днепр"
Скриншот Facebook/"Калиновский (Клочко). Днепр"
Скриншот Facebook/"Калиновский (Клочко). Днепр"
Скриншот Facebook/"Калиновский (Клочко). Днепр"
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре подросток без прав сбил женщину.