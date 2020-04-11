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11 апреля • обновлено в 16:10
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Игорь Кравченко

В Днепре мужчина на рынке упал с велосипеда и умер. Фото

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В субботу, 11 апреля, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого возле ТРЦ Terra мужчине стало плохо.

Прохожие пытались привести его в чувство, но он абсолютно ни на что не реагировал. Прибывшие на место медики констатировали, что мужчина был мертв, сообщает "Информатор".

Как рассказывали свидетели, мужчина был на велосипеде. Он заехал на рынок за торговым центром, но в какой-то момент резко остановился и упал на землю.

Мужчина на рынке упал с велосипеда и умер

Мужчина на рынке упал с велосипеда и умер

Информатор

К нему на помощь сразу же бросились прохожие. Они говорили, что мужчина задыхался. Несмотря на все попытки, помочь ему никто так и не смог.

Причина смерти пока неизвестна. Тело забрали на экспертизу. На вид мужчине было около 50 лет, он был в маске. Сейчас на месте работали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре возле могилы животного нашли мертвую женщину. Тело было обнаружено возле могилы похороненного кота по кличке "Шерхан".

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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