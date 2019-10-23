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23 октября • обновлено в 16:20
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В Днепре мужчина изрезал ножом внука и его девушку: подробности

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В Днепре прокуратура расследует дело 67-летнего местного жителя, который в июле 2019 года чуть не убил собственного внука и его сожительницу.

Между родственниками возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшим несколько ударов ножом по телу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Днепропетровской области.

В Днепре мужчина изрезал ножом внука и его девушку

В Днепре мужчина изрезал ножом внука и его девушку

aif.md

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Как стало известно, нападавший ранее уже был осужден за убийство. Освободившись из тюрьмы досрочно, мужчина снова совершил аналогичное преступление. В июле 2019 года в квартире обвиняемого, где также проживали его внук с сожительницей, произошло покушение на жизнь последних. На почве личных неприязненных отношений между ними внезапно возникла ссора, в результате которой владелец квартиры нанес потерпевшим несколько ударов ножом по телу.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, травмы оказались не смертельными.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром мужчина до смерти избил женщину сковородкой. В Никополе местный житель нанес 71-летней женщине несколько ударов чугунной сковородой, от которых пенсионерка скончалась на месте. 21 октября ему объявлено подозрение в умышленном убийстве.

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Место
Украина Днепр
Теги
убийство расследование полиция
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