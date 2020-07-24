В Днепре мужчина избил подростка: подробности конфликта. Видео 18+

В одном из парков Днепра произошел конфликт между мужчиной и подростками, который перерос в драку.

Днепрянин жестоко избил молодого парня. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

Мужчина захотел сделать фото с самокатом, который принадлежал одному из подростков. Тот вежливо отказал горожанину в просьбе. Мужчину это возмутило, он начал угрожать владельцу самоката, что сейчас заберет его или сломает.

В конфликт вмешался парень, который пришел в парк покататься на скейтборде. Агрессивно настроенный днепрянин начал сыпать угрозами и в его адрес. Закончилось все дракой, которая в конце превратилась в избиение подростка.

Окружающие, за исключением парня со скейтом, не пытались остановить мужчину и снимали происходившее на видео. В потасовку они вмешались только тогда, когда днепрянин повалил подростка на землю и начал бить его ногами.

Видео 18+, присутствует нецензурная лексика

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что стали известны новые подробности драки, которая случилась в Днепре в маршрутном такси № 101.