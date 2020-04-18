В Днепре мужчина из-за отказа в проезде бросил в трамвай камень и разбил окно

В пятницу, 17 апреля, в Днепре мужчина недовольный тем, что его не впустили в транспорт, бросил в трамвай камень.

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Мужчина не имел пропуска, необходимого для проезда в общественном транспорте. Из-за недовольства он разбил окно в трамвае, сообщает "Днепр оперативный".

Происшествие случилось на улице Данила Нечая. В результате удара камнем в одном из окон вагона трамвая, который ездит по маршруту №12, осталась огромная дыра. Мужчина, бросивший камень, скрылся с места события.

Мужчина разбил окно в трамвае Днепр оперативный

Водитель и кондуктор трамвая указали полицейским, в каком направлении убежал мужчина, но найти его не смогли. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. В инциденте никто не пострадал.

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