На Днепропетровщине мужчина чуть не убил приятеля из-за долга

Полиция Никополя задержала мужчину, который в результате конфликта на денежной почве нанес своему знакомому несколько ножевых ранений.

Инцидент произошел 23-го июля. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Конфликт в Никополе коллаж

Оперативники установили, что к преступлению причастен ранее судимый 59-летний житель Никополя.

Полицейские выяснили, что вечером этого дня потерпевший случайно встретился со знакомым возле магазина. Как объяснил задержанный, ссора завязалась из-за денег, и во время конфликта он несколько раз ударил должника ножом.

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Под Днепром мужчина напал на приятеля из-за долга Национальная полиция в Днепропетровской области

Мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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