На Днепропетровщине мужчина чуть не убил приятеля из-за долга

Полиция Никополя задержала мужчину, который в результате конфликта на денежной почве нанес своему знакомому несколько ножевых ранений.
Инцидент произошел 23-го июля. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.
Конфликт в Никополе
коллаж
Оперативники установили, что к преступлению причастен ранее судимый 59-летний житель Никополя.
Полицейские выяснили, что вечером этого дня потерпевший случайно встретился со знакомым возле магазина. Как объяснил задержанный, ссора завязалась из-за денег, и во время конфликта он несколько раз ударил должника ножом.
Под Днепром мужчина напал на приятеля из-за долга
Национальная полиция в Днепропетровской области
Под Днепром мужчина напал на приятеля из-за долга
Национальная полиция в Днепропетровской области
Мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полиция задержала пьяного мужчину, избившего больного сына.
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