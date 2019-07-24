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На Днепропетровщине мужчина чуть не убил приятеля из-за долга

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Полиция Никополя задержала мужчину, который в результате конфликта на денежной почве нанес своему знакомому несколько ножевых ранений.

Инцидент произошел 23-го июля. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Конфликт в Никополе

Конфликт в Никополе

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Оперативники установили, что к преступлению причастен ранее судимый 59-летний житель Никополя.

Полицейские выяснили, что вечером этого дня потерпевший случайно встретился со знакомым возле магазина. Как объяснил задержанный, ссора завязалась из-за денег, и во время конфликта он несколько раз ударил должника ножом.

Под Днепром мужчина напал на приятеля из-за долга

Под Днепром мужчина напал на приятеля из-за долга

Национальная полиция в Днепропетровской области

Под Днепром мужчина напал на приятеля из-за долга

Под Днепром мужчина напал на приятеля из-за долга

Национальная полиция в Днепропетровской области

Мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полиция задержала пьяного мужчину, избившего больного сына.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр Драка Национальная полиция Украины
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