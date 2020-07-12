В Днепре мотоциклист на скорости влетел в легковушку: мужчину забрала "скорая"

Алина Рашевская Происшествия 16:30, 12.07.2020

В ночь на 12 июля в Днепре на улице Большая Диевская мотоциклист столкнулся с автомобилем ВАЗ.

В результате аварии пострадал водитель двухколесного. С места аварии его увезла карета скорой помощи, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

ДТП в Днепре
Фото: Информатор
ДТП в Днепре
Фото: Информатор

Предварительно, мотоциклист выехал на встречную полосу, не справился с управлением и врезался в левое крыло машины. Правоохранители отметили, что он мог быть пьян.

Жизни пострадавшего ничего не угрожает. Все обстоятельства произошедшего выяснял следователь по ДТП.

ДТП в Днепре
Фото: Информатор
ДТП в Днепре
Фото: Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полиция задержала судно с пьяным водителем на борту.

Комментировать
Днепр Происшествия

Смотрите также

В Конгрессе США призвали немедленно помочь Украине стать членом НАТО

Россия с небывалой силой может повторить в Украине 2014 год

Орешкин: если Донбасс вернется в Украину, все скажут, что Путин – "баба"

РФ заявила о создании "первой в мире вакцины от COVID-19": клинические испытания завершили

Врач из Израиля назвал условие полного исчезновения коронавируса на планете