В Днепре мотоциклист на скорости влетел в легковушку: мужчину забрала "скорая"

В ночь на 12 июля в Днепре на улице Большая Диевская мотоциклист столкнулся с автомобилем ВАЗ.

В результате аварии пострадал водитель двухколесного. С места аварии его увезла карета скорой помощи, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

ДТП в Днепре Фото: Информатор

ДТП в Днепре Фото: Информатор

Предварительно, мотоциклист выехал на встречную полосу, не справился с управлением и врезался в левое крыло машины. Правоохранители отметили, что он мог быть пьян.

Жизни пострадавшего ничего не угрожает. Все обстоятельства произошедшего выяснял следователь по ДТП.

ДТП в Днепре Фото: Информатор

ДТП в Днепре Фото: Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полиция задержала судно с пьяным водителем на борту.