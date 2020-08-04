В Днепре мотоцикл на скорости влетел в легковушку: есть погибший и пострадавшая. Фото

В Днепре вечером 3 августа возле ресторана "Августин" на улице Богдана Хмельницкого мотоциклист на скорости врезался в автомобиль Mazda.

В результате водитель двухколесного погиб на месте аварии. Также серьезные травмы получила пассажирка байка, ее госпитализировали в городскую больницу №6, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Предварительно, мотоциклист двигался по улице Богдана Хмельницкого в сторону проспекта Петра Калнышевского. Автомобиль Mazda, в свою очередь, выезжал из прилегающей территории. По словам очевидцев, транспортные средства столкнулись из-за плохого обзора дороги, так как в этот момент маршрутка высаживала пассажиров в неположенном месте.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

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