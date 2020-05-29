В Днепре мощный пожар уничтожил трамвай: спасатели были бессильны. Фото

София Ковнир Происшествия 18:10, 29.05.2020 Обновлено: 18:18, 29.05.2020

В Днепре, 29 мая, в 15:25 в Новокодакском районе загорелся трамвай.

Проишествие случилось на улице Ударников, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре загорелся трамвай
Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Как стало известно, пожар возник в пассажирском вагоне трамвая маршрута №19.

На время прибытия, спасатели не смогли оперативно приступить к тушению пожара, так как линия передвижения электротранспорта была под напряжением.

В Днепре загорелся трамвай
Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Во время пожара в вагоне не было пассажиров. Трамвай двигался не по привычному маршруту, а транспортировал другой вагон в депо на ремонт.

Как сообщили в пресс-службе, пожар составил 30 кв. метра. В 15:46 он был локализован, а в 16:09 – ликвидирован.

Отметим, что к ликвидации было привлечено 10 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В Днепре загорелся трамвай
Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
В Днепре загорелся трамвай
Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре произошел масштабный пожар в заброшенном доме. К тушению пожара привлекли четырех чрезвычайников и одну единицу пожарно-спасательной техники.

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Днепр Происшествия

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