В Днепре молодая семейная пара погибла в ДТП: супруги ждали ребенка. Фото

В Днепре молодая семейная пара погибла в ДТП.

В Днепре на улице Полтавское шоссе в результате дорожно-транспортного происшествия погибла молодая супружеская пара.

Как сообщила на своей Facebook странице Татьяна Гаврилова, погибшие Павел и Алена только недавно поженились. Супруги ждали ребенка.

Также стало известно, что погибший Павел является братом волонтера из Днепра – Анны Двойкиной.

Погибшая молодая пара Павел и Алена. Facebook Татьяны Гавриловой

Теперь семье погибших нужна финансовая помощь, чтобы похоронить пару:

5168 7573 8173 8113 – Щеголь Александр Павлович (папа).

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