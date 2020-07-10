В Днепре молодая семейная пара погибла в ДТП: супруги ждали ребенка. Фото
В Днепре молодая семейная пара погибла в ДТП.
В Днепре на улице Полтавское шоссе в результате дорожно-транспортного происшествия погибла молодая супружеская пара.
Как сообщила на своей Facebook странице Татьяна Гаврилова, погибшие Павел и Алена только недавно поженились. Супруги ждали ребенка.
Также стало известно, что погибший Павел является братом волонтера из Днепра – Анны Двойкиной.
Погибшая молодая пара Павел и Алена. Facebook Татьяны Гавриловой
Теперь семье погибших нужна финансовая помощь, чтобы похоронить пару:
5168 7573 8173 8113 – Щеголь Александр Павлович (папа).
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