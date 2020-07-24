В Днепре микроавтобус влетел в дерево: пострадали шесть человек. Информатор

В пятницу, 24 июля, в Днепре на улице Академика Белелюбского, 66 случилось серьезное ДТП.

Около 8:30 автомобиль Mercedes Vito врезался в дерево. В салоне микроавтобуса было 8 человек, сообщает "Днепр оперативный".

В Днепре микроавтобус влетел в дерево: пострадали шесть человек Днепр оперативный

По предварительным данным, Mercedes двигался со стороны улицы Ударников в сторону улицы Павлова. В это время легковушка ВАЗ ехала впереди в том же направлении. Водитель ВАЗ пошел на обгон едущей впереди машины. Этот же маневр хотел совершить и водитель микроавтобуса.

В попытке избежать столкновения Mercedes пересек двойную сплошную и вылетел на обочину, где врезался в дерево.

В Днепре микроавтобус влетел в дерево: пострадали шесть человек Днепр оперативный

Пятеро пассажиров и водитель Mercedes получили различные травмы. Их госпитализировали прибывшие на место происшествия медики.

На участке ДТП работали сотрудники полиции, они установят все детали аварии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром маршрутка с пассажирами слетела в кювет, пять человек попали в реанимацию.