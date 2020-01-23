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23 января • обновлено в 19:53
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В Днепре микроавтобус въехал в толпу людей: ранены 4 человека. Фото и видео ДТП

2.4т
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В четверг, 23 января, на улице Ударников в Днепре микроавтобус влетел в толпу людей, которые собирались зайти в трамвай.

По словам очевидцев ДТП, водитель Mercedes Sprinter был пьян и его занесло на остановку. Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр Оперативный" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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В Днепре автомобиль влетел в толпу людей

В Днепре автомобиль влетел в толпу людей

Информатор

В Днепре автомобиль влетел в толпу людей

В Днепре автомобиль влетел в толпу людей

Информатор

Предварительно, в аварии пострадали четыре человека, среди них 12-летний ребенок. Мальчик и женщина находятся в тяжелом состоянии. Всех госпитализировали в больницу №16 и областную больницу на Космической.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

На месте происшествия работают правоохранители.

Экспертиза подтвердила, что водитель частного микроавтобуса был пьян. Внутри автомобиля в момент аварии пассажиров не было. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета Днепра Иван Васючков.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 22 января на жилом массиве Победа-6 легковой автомобиль на полной скорости сбил ребенка.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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