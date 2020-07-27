В Днепре микроавтобус протаранил легковушку: пострадал ребенок и двое взрослых. Фото

Алина Рашевская Происшествия 10:13, 27.07.2020

В понедельник, 27 июля, в Днепре на Слобожанском проспекте микроавтобус Ford врезался в Daewoo Lanos.

В результате аварии пострадали пассажиры "корейца": две женщины и ребенок. Удар был такой силы, что их придавило сиденьями, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре
Фото: Информатор
ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре
Фото: Информатор

Пострадавших удалось освободить без помощи спасателей. Впоследствии их госпитализировали в городскую больницу №6.

Автомобили также получили серьезные механические повреждения. Движение транспорта на данном участке временно затруднено.

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре
Фото: Информатор
ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре
Фото: Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине пешеход погиб под колесами грузовика.

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Днепр Происшествия

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