В Днепре микроавтобус протаранил легковушку: пострадал ребенок и двое взрослых. Фото
ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре. Коллаж
В понедельник, 27 июля, в Днепре на Слобожанском проспекте микроавтобус Ford врезался в Daewoo Lanos.
В результате аварии пострадали пассажиры "корейца": две женщины и ребенок. Удар был такой силы, что их придавило сиденьями, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре Фото: Информатор
ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре Фото: Информатор
Пострадавших удалось освободить без помощи спасателей. Впоследствии их госпитализировали в городскую больницу №6.
Автомобили также получили серьезные механические повреждения. Движение транспорта на данном участке временно затруднено.
ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре Фото: Информатор
ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре Фото: Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине пешеход погиб под колесами грузовика.