В Днепре микроавтобус протаранил легковушку: пострадал ребенок и двое взрослых. Фото

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре. Коллаж

В понедельник, 27 июля, в Днепре на Слобожанском проспекте микроавтобус Ford врезался в Daewoo Lanos.

В результате аварии пострадали пассажиры "корейца": две женщины и ребенок. Удар был такой силы, что их придавило сиденьями, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре Фото: Информатор

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре Фото: Информатор

Пострадавших удалось освободить без помощи спасателей. Впоследствии их госпитализировали в городскую больницу №6.

Автомобили также получили серьезные механические повреждения. Движение транспорта на данном участке временно затруднено.

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре Фото: Информатор

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре Фото: Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине пешеход погиб под колесами грузовика.