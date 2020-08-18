В Днепре микроавтобус протаранил две легковушки: видео момента аварии

В Днепре 17 августа на Крутогорном спуске водитель микроавтобуса Mercedes смял два легковых автомобиля.

В результате столкновения никто не пострадал, однако авто получили сильные механические повреждения. Об этом сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На перекрестке с улицей Вернадского микроавтобус остановился на красный сигнал светофора, чтобы пропустить других участников движения. Внезапно водитель Mercedes начал движение задним ходом. В результате он протаранил Suzuki, который по инерции столкнулся с автомобилем BMW.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полицейские Днепропетровщины поймали иностранца, разыскиваемого Интерполом.

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