В Днепре микроавтобус насмерть переехал мужчину. Фото 18+

В Днепре 16 марта на жилом массиве Парус в тупике маршруток местный житель угодил под колеса микроавтобуса Volkswagen LT.
Для потерпевшего полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался на месте до прибытия медиков, сообщает Информатор.
Смертельная авария произошла около 19:00. По предварительной информации, водитель микроавтобуса не заметил пешехода, совершая разворот.
ДТП в Днепре
Информатор
Личность мужчины на данный момент установить не удалось. На месте работал следователь.
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ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине подросток погиб под завалами недостроя. Трагедия произошла 16 марта в селе Варваровка Днепропетровской области.
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