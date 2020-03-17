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17 марта • обновлено в 09:47
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/ Происшествия

Алина Рашевская

В Днепре микроавтобус насмерть переехал мужчину. Фото 18+

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В Днепре 16 марта на жилом массиве Парус в тупике маршруток местный житель угодил под колеса микроавтобуса Volkswagen LT.

Для потерпевшего полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался на месте до прибытия медиков, сообщает Информатор.

Смертельная авария произошла около 19:00. По предварительной информации, водитель микроавтобуса не заметил пешехода, совершая разворот.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Личность мужчины на данный момент установить не удалось. На месте работал следователь.

Внимание! Фото 18+

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине подросток погиб под завалами недостроя. Трагедия произошла 16 марта в селе Варваровка Днепропетровской области.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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