В Днепре микроавтобус насмерть переехал мужчину. Фото 18+

В Днепре 16 марта на жилом массиве Парус в тупике маршруток местный житель угодил под колеса микроавтобуса Volkswagen LT.

Для потерпевшего полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался на месте до прибытия медиков, сообщает Информатор.

Смертельная авария произошла около 19:00. По предварительной информации, водитель микроавтобуса не заметил пешехода, совершая разворот.

ДТП в Днепре Информатор

Личность мужчины на данный момент установить не удалось. На месте работал следователь.

Внимание! Фото 18+

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине подросток погиб под завалами недостроя. Трагедия произошла 16 марта в селе Варваровка Днепропетровской области.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!