В Днепре Mazda въехала в стелу автозаправки: пострадали двое

В Днепре на Донецком шоссе случилась авария: автомобиль Mazda врезался в стелу заправки.

Инцидент произошел 3 июля, примерно в 23:05, передает "Информатор".

По предварительной информации, полученной от полиции, автомобиль двигался по Донецкому шоссе. Женщина, которая сидела за рулем, не справилась с управлением и врезалась в бетонное основание стелы автозаправочной станции.

На место оперативно выехали сотрудники полиции и медики. Женщина находилась в состоянии шока. У нее были разбиты колени и голова, она не могла ответить на вопросы правоохранителей. На пассажирском сиденье находился мужчина, который тоже получил различные травмы. Пострадавший вел себя агрессивно и мешал работе патрульных.

По предварительной информации, женщина не справилась с управлением Информатор

Возможно, водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения Информатор

В авто находился ребенок Информатор

Также в автомобиле находился ребенок, к счастью, он не пострадал. Врачи госпитализировали всех участников аварии в 6-ую больницу. Стражи порядка отметили, что женщина могла быть в нетрезвом состоянии, от нее и от пассажира доносился запах алкоголя. Во всех обстоятельствах случившегося будет разбираться следователь по ДТП.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре и области увеличилось количество пожаров. В большинстве случаев, причиной возгораний является человеческий фактор.