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23 апреля • обновлено в 17:10
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Карина Бондаренко
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В Днепре мать подозревают в убийстве годовалого ребенка

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В четверг, 23 апреля, в поселке Слобожанское Днепропетровской области женщина вызвала "скорую" своему годовалому ребенку. По приезду медики обнаружили мертвого мальчика.

Причина смерти ребенка неизвестно. По словам матери, накануне вечером он ударился головой об батарею, сообщает "Информатор".

На голове малыша были травматические повреждения, на лобной части – гематома, а возле носа следы крови. Ребенок не дожил несколько недель до двух лет.

В Днепре мать подозревают в убийстве годовалого ребенка

В Днепре мать подозревают в убийстве годовалого ребенка

Информатор

На место происшествие прибыла следственно-оперативная группа, судмедэксперт и сотрудники ювенальной превенции. Был ли это несчастный случай, или в смерти мальчика виноваты родители – выясняется.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Словацкого женщина замертво упала на глазах у прохожих.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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