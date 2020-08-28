В Днепре мать бросила 10-месячного ребенка в парке

В четверг, 27 августа, около 23:00 в Днепре, в сквере Героев, охранник нашел коляску с годовалым ребенком.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области, 10-месячная девочка замерзла и плакала. Родителей ребенка рядом не было, а в коляске лежали бутылочка и смартфон.

Медики госпитализировали замерзшего ребенка в больницу. Пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области

На место происшествия прибыли полицейские, которые вызвали следственно-оперативную группу и скорую. Медики госпитализировали ребенка в больницу.

В мобильном телефоне они нашли номер бабушки девочки и позвонили ей. Трубку подняла женщина в слезах. Она рассказала полицейским, что ее дочь – мать девочки – пришла домой в состоянии алкогольного опьянения.

36-летняя днепрянка объяснила патрульным, что она потеряла свою дочь в парке. Ребенок якобы побежал к качели, а после – исчез.

Мать девочки задержали и доставили в отделение полиции. Сотрудники ювенальной превенции составили на нее административный протокол за невыполнение родительских обязанностей. Информацию о произошедшем передали в службу по делам детей.

36-летнюю мать девочки задержали и доставили в отделение полиции Пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области

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