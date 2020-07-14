Догхантеры Днепра снова открыли сезон охоты на собак. За последние два дня их жертвами стали по меньшей мере 8 домашних четверолапых.

Инциденты фиксируют в разных районах города, сообщают в Facebook-группе "Собачники Днепр". Информация об отравленных собаках поступает от жителей проспекта Александра Поля, жилмассивов Победа и Левобережный.

Травят собак в Днепре противотуберкулезным препаратом, который продается в аптеках без рецепта. У животных непереносимость одного из компонентов этого медикамента. Таблетки живодеры разбрасывают в тех местах, где собачники обычно выгуливают питомцев.

В Днепре массово травят собак Facebook/"Собачники Днепр"

Признаки отравления у собак обычно проявляются через несколько часов. Основные симптомы: рвота, боль, кровь, тяжелое дыхание, сильные судороги. Ветеринары зачастую не могут спасти животное, сердце останавливается под действием нейротоксина.

"Не давайте собакам ничего лизать на земле или есть траву. Лучше не отпускайте с поводка и внимательно следите что собака делает в кустах", – рекомендуют пользователи соцсетей владельцам собак.

В Днепре массово травят собак Facebook/"Левобережный 3 | Днепр"

Пострадавшие от догхантеров горожане уже написали заявления в полицию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что волонтеры Днепра призвали спасти бездомных собак из плена скандального харьковского приюта.