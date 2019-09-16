В Днепре массово облили кислотой автомобили: фото

В ночь с 15 на 16 сентября в Днепре на платной парковке неизвестные облили кислотой 16 автомобилей.

Инцидент произошел на жилом массиве Красный Камень, сообщает Информатор.

Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, по данному факту открыто уголовное производство по ст. 194 УК Украины.

В Днепре массово облили кислотой автомобили Facebook Артемиос Владимирович

Все пострадавшие автомобили разной стоимости, поэтому трудно проследить закономерность в порче имущества.

Facebook Артемиос Владимирович

Facebook Артемиос Владимирович

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь на 16 сентября в Днепре на проспекте Поля ВАЗ 2102 влетел в Daewoo Lanos. От удара последнего выбросило на противоположную сторону улицы.

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