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16 сентября • обновлено в 17:10
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В Днепре массово облили кислотой автомобили: фото

2.1т Читать материал на украинском

В ночь с 15 на 16 сентября в Днепре на платной парковке неизвестные облили кислотой 16 автомобилей.

Инцидент произошел на жилом массиве Красный Камень, сообщает Информатор.

Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, по данному факту открыто уголовное производство по ст. 194 УК Украины.

В Днепре массово облили кислотой автомобили

В Днепре массово облили кислотой автомобили

Facebook Артемиос Владимирович

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Все пострадавшие автомобили разной стоимости, поэтому трудно проследить закономерность в порче имущества.

В Днепре массово облили кислотой автомобили: фото

Facebook Артемиос Владимирович

В Днепре массово облили кислотой автомобили: фото

Facebook Артемиос Владимирович

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь на 16 сентября в Днепре на проспекте Поля ВАЗ 2102 влетел в Daewoo Lanos. От удара последнего выбросило на противоположную сторону улицы.

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Место
Украина Днепр
Теги
авто облили кислотой
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70rus xxx
70rus xxx
Страна-дурдом.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
ипать колотить,охраник пьяный спал,с этого придурка бабки и сбивайте
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