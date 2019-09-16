В Днепре массово облили кислотой автомобили: фото

В ночь с 15 на 16 сентября в Днепре на платной парковке неизвестные облили кислотой 16 автомобилей.
Инцидент произошел на жилом массиве Красный Камень, сообщает Информатор.
Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, по данному факту открыто уголовное производство по ст. 194 УК Украины.
В Днепре массово облили кислотой автомобили
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Все пострадавшие автомобили разной стоимости, поэтому трудно проследить закономерность в порче имущества.
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Facebook Артемиос Владимирович
Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь на 16 сентября в Днепре на проспекте Поля ВАЗ 2102 влетел в Daewoo Lanos. От удара последнего выбросило на противоположную сторону улицы.
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