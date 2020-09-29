В Днепре массово горели автомобили. Фото

Алина Рашевская Происшествия 12:15, 29.09.2020

В Днепре ночью 28 сентября массово горели легковые автомобили.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, первый пожар произошел около 23:39 во дворе многоэтажки на улице Богдана Хмельницкого. Огонь охватил автомобили "Ford Focus" та "Mazda 6".

К прибытию чрезвычайников легковушки успели сгореть дотла. В результате происшествия никто не пострадал.

Примерно в это же время на Амурском мосту на ходу загорелся "ВАЗ 2101". Возгорание возникло в двигателе, однако быстро перекинулось на салон. Водитель легковушки успел вовремя покинуть транспортное средство.

В Днепре массово горели автомобили.
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
За ночь спасатели потушили 3 легковушки.
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Около полуночи пламя охватило авто на Амурском мосту и на улице Хмельницкого.
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Все обошлось без пострадавших.
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине из пожара в многоэтажке спасли мужчину.

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Днепр Происшествия

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