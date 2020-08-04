В Днепре массово горели автомобили. Фото

Алина Рашевская Происшествия 08:45, 4.08.2020

В Днепре вечером 3 августа дотла сгорели два легковых автомобиля.

Первый пожар произошел около 20:22 на стоянке на улице Богомаза. На место вызвали пожарных, однако к их приезду от Daewoo Sens остался лишь выгоревший металлический каркас, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуация в Днепропетровской области.

В Днепре массово горели автомобили
Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
В Днепре массово горели автомобили
Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Спустя час на улице Богдана Хмельницкого прямо на ходу загорелся ВАЗ 21053. Водитель легковушки успел вовремя покинуть транспортное средство. С огнем боролись семеро пожарных и две единицы техники, однако авто спасти не удалось.

В Днепре массово горели автомобили
Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
В Днепре массово горели автомобили
Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на проспекте Александра Поля троллейбус маршрута №5 сбил женщину.

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Днепр Происшествия

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