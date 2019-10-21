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21 октября • обновлено в 08:23
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В Днепре массово горели автомобили. Фото

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Ночью 21 октября в Днепре дотла сгорели четыре автомобиля на улице Бориса Кротова.

Пожар случился в гаражном кооперативе "Колос 3", сообщает Информатор. К приезду пожарных автомобили полностью сгорели.

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Что именно стало причиной возгорания, начали выяснять правоохранители. В происшествии никто не пострадал.

В Днепре массово горели автомобили

В Днепре массово горели автомобили

коллаж

В Днепре массово горели автомобили. Фото

Информатор

В Днепре массово горели автомобили. Фото

Информатор

В Днепре массово горели автомобили. Фото

Информатор

В Днепре массово горели автомобили. Фото

Информатор

В Днепре массово горели автомобили. Фото

Информатор

В Днепре массово горели автомобили. Фото

Информатор

В Днепре массово горели автомобили. Фото

Информатор

В Днепре массово горели автомобили. Фото

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в субботу, 19 октября, на пересечении улиц Воскресенской и Владимира Великого в Днепре столкнулись Fiat и Daihatsu. Последний вылетел на тротуар и перевернулся от сильного удара.

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Место
Украина Днепр
Тег
пожар
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