В Днепре массово горели автомобили. Фото

Ночью 21 октября в Днепре дотла сгорели четыре автомобиля на улице Бориса Кротова.
Пожар случился в гаражном кооперативе "Колос 3", сообщает Информатор. К приезду пожарных автомобили полностью сгорели.
Что именно стало причиной возгорания, начали выяснять правоохранители. В происшествии никто не пострадал.
В Днепре массово горели автомобили
коллаж
Информатор
Информатор
Информатор
Информатор
Информатор
Информатор
Информатор
Информатор
Ранее OBOZREVATEL писал, что в субботу, 19 октября, на пересечении улиц Воскресенской и Владимира Великого в Днепре столкнулись Fiat и Daihatsu. Последний вылетел на тротуар и перевернулся от сильного удара.
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