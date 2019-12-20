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20 декабря • обновлено в 11:57
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София Ковнир

В Днепре масштабный пожар уничтожил целый склад: пылающие фото и видео

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В Днепре 19 декабря вспыхнул сильный пожар в ангаре на улице Николая Руденко.

На место происшествия сразу же прибыли спасатели. Как оказалось, огнем был охвачен склад ангарного типа, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Пожар в Днепре

Пожар в Днепре

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Как стало известно, сгорели строительные материалы в складском помещении, уничтожено грузовой автомобиль с манипулятором ИСУЗУ, а также стационарный бетононасос.

Пожар в Днепре

Пожар в Днепре

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Отметим, что общая площадь пожара составила 350 кв. метров.

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Пожар в Днепре

Пожар в Днепре

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В пресс-службе добавили, что погибших и травмированных нет.

Пожар в Днепре

Пожар в Днепре

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Павлограде загорелось кафе в гостинично-ресторанном комплексе "Смерекова хата".

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
пожар
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