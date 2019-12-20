В Днепре масштабный пожар уничтожил целый склад: пылающие фото и видео

В Днепре 19 декабря вспыхнул сильный пожар в ангаре на улице Николая Руденко.
На место происшествия сразу же прибыли спасатели. Как оказалось, огнем был охвачен склад ангарного типа, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Пожар в Днепре
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области
Как стало известно, сгорели строительные материалы в складском помещении, уничтожено грузовой автомобиль с манипулятором ИСУЗУ, а также стационарный бетононасос.
Пожар в Днепре
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области
Отметим, что общая площадь пожара составила 350 кв. метров.
Пожар в Днепре
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области
В пресс-службе добавили, что погибших и травмированных нет.
Пожар в Днепре
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области
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