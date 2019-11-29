В Днепре масштабная авария остановила целый проспект: фото и видео

На Слобожанском проспекте в Днепре произошла серьезная авария с участием четырех автомобилей.
Из-за ДТП образовалась пробка, передает Telegram-канал "Х**вый Днепр".
На Слобожанском проспекте произошло ДТП
Днепр оперативный
"Напротив "Наша Правда" на Слобожанском сильное ДТП. Столкнулись 4 машины. Движение в сторону центра затруднено", – сказано в сообщении.
На видеозаписи с места происшествия видно, что в ДТП пострадал мужчина и медики оказывают ему помощь.
Детали происшествия выясняются.
Из-за ДТП образовалась пробка
Google Maps
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 29 ноября на проспекте Богдана Хмельницкого сошел с рельсов трамвай №12. В результате происшествия никто не пострадал.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!