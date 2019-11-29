Главная Новости
30 ноября • обновлено в 11:11
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Днепре масштабная авария остановила целый проспект: фото и видео

4.3т
Читать материал на украинском

На Слобожанском проспекте в Днепре произошла серьезная авария с участием четырех автомобилей.

Из-за ДТП образовалась пробка, передает Telegram-канал "Х**вый Днепр".

На Слобожанском проспекте произошло ДТП

На Слобожанском проспекте произошло ДТП

Днепр оперативный

"Напротив "Наша Правда" на Слобожанском сильное ДТП. Столкнулись 4 машины. Движение в сторону центра затруднено", – сказано в сообщении.

Новости
В Днепре фура влетела в маршрутку с людьми: первые фото

На видеозаписи с места происшествия видно, что в ДТП пострадал мужчина и медики оказывают ему помощь.

Детали происшествия выясняются.

Из-за ДТП образовалась пробка

Из-за ДТП образовалась пробка

Google Maps

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 29 ноября на проспекте Богдана Хмельницкого сошел с рельсов трамвай №12. В результате происшествия никто не пострадал.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Светлана Коваленко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги