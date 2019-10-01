В Днепре машина влетела в кладбище: фото

Ночью 1 октября в Днепре автомобиль Skoda Fabia влетел в кладбище и снес забор на могиле.

Авария случилась около 2:30 на улице Березинской, сообщает Информатор. Предварительно известно, что водитель не справился с управлением на резком повороте и въехал в кладбище.

В Днепре машина влетела в кладбище Информатор

От сильного удара у машины разбился бампер,погнулись двери и порог и пробило колесо. В ДТП никто не пострадал. С места происшествия Skoda увезли на эвакуаторе.

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что руководитель отдела уголовного розыска Павлоградского отдела полиции совершил лобовое столкновение с автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В происшествии пострадали водитель и два пассажира.

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