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11 января • обновлено в 10:54
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Карина Бондаренко

В Днепре машина с детьми попала в жесткое ДТП. Фото и видео

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В пятницу, 10 января, на улице Рабочей в Днепре столкнулись автомобили Geely и ВАЗ.

В аварии пострадали четыре человека, двое из них - дети. По словам водителя Geely, забор закрыл ей видимость и она не заметила ВАЗ, который ехал на большой скорости, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Обе машины получили существенные повреждения. В ДТП пострадали мужчина и женщина, которые сидели в Geely. Предварительно у них диагностированы черепно-мозговые травмы. Также в машине находились двое детей, их доставили в больницы города.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

На место происшествия прибыли спасатели, медики и полиция. Все обстоятельства случившегося выяснят правоохранители.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что на трассе под Днепром водитель легковушки на скорости прочесал автобус с пассажирами и уехал с места ДТП. Происшествие удалось зафиксировать на видеорегистратор автомобиля, который ехал позади пассажирского автобуса.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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