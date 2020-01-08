В Днепре маршрутка влетела в столб: фото ДТП

В Днепре на улице Космической во вторник, 7 января, маршрутка врезалась в столб.

В результате столкновения водитель получил травмы головы. ДТП произошло около 20:00, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Маршрутка ехала по крайней правой полосе. Предположительно, ее "подрезал" автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель свернул вправо и влетел в столб.

ДТП в Днепре Информатор

На место происшествия прибыла патрульная полиция и "скорая". Номер маршрутки неизвестен. На микроавтобусе разбилось лобовое стекло, фары и бампер.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что во вторник, 7 января, на улице Казака Мамая в Днепре мужчина напился и начал стрелять по дворовым собакам. Это продолжалось до тех пор, пока местные жители не вызвали полицию.

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