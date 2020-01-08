В Днепре маршрутка влетела в столб: фото ДТП

В Днепре на улице Космической во вторник, 7 января, маршрутка врезалась в столб.
В результате столкновения водитель получил травмы головы. ДТП произошло около 20:00, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Маршрутка ехала по крайней правой полосе. Предположительно, ее "подрезал" автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель свернул вправо и влетел в столб.
ДТП в Днепре
Информатор
На место происшествия прибыла патрульная полиция и "скорая". Номер маршрутки неизвестен. На микроавтобусе разбилось лобовое стекло, фары и бампер.
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
Ранее OBOZREVATEL писал, что во вторник, 7 января, на улице Казака Мамая в Днепре мужчина напился и начал стрелять по дворовым собакам. Это продолжалось до тех пор, пока местные жители не вызвали полицию.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал