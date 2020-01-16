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16 января • обновлено в 08:09
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В Днепре маршрутка насмерть сбила женщину: жуткие фото и видео 18+

1.1т
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В Днепре на улице Рабочей маршрутка №87А насмерть сбила женщину.

Она перебегала дорогу в неположенном месте, передает Информатор. Предварительно, погибшей около 30 лет (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

ДТП произошло примерно в 18:40. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Внимание! Фото и видео 18+

В Днепре маршрутка насмерть сбила женщину: жуткие фото и видео 18+

Информатор

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В Днепре легковушка влетела в маршрутку с пассажирами: фото с места ДТП
В Днепре маршрутка насмерть сбила женщину: жуткие фото и видео 18+

Информатор

В Днепре маршрутка насмерть сбила женщину: жуткие фото и видео 18+

Информатор

В Днепре маршрутка насмерть сбила женщину: жуткие фото и видео 18+

Информатор

В Днепре маршрутка насмерть сбила женщину: жуткие фото и видео 18+

Информатор

 

 

Ранее OBOZREVATEL писал, что в городе Желтые Воды Днепропетровской области 14 января произошло смертельное ДТП с участием грузовика. От столкновения с транспортным средством скончалась местная жительница.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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