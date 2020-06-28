В Днепре маршрутка без тормозов вылетела на тротуар: момент попал на видео

Игорь Кравченко, Дмитрий Маркияненко Происшествия 13:59, 28.06.2020

В субботу, в Днепре водитель направил маршрутку без тормозов на тротуар с людьми.

На перекрестке улицы Столетова и Слобожанского проспекта у маршрутки отказали тормоза при подъезде к светофору, сообщает "Днепр оперативный".

Водитель маршрутки, чтобы избежать столкновения с автомобилями, которые ждали "зеленого" сигнала светофора, направил автомобиль на тротуар с пешеходами. Людям пришлось отскакивать от неисправной маршрутки.

Маршрутка без тормозов вылетела на тротуар
Нова Бас

Объехав автомобили, водитель вновь выехал на дорогу и ехал, пока не был остановлен полицией.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими. Полиция провела жесткое задержание мужчины.

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Днепр Происшествия

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