В Днепре маршрутка без тормозов устроила массовое ДТП: пострадал ребенок. Фото

Дарья Дурова Происшествия 20:34, 9.07.2020 Обновлено: 21:02, 9.07.2020

В Днепре в четверг, 9 июля, произошло ДТП с маршруткой на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов со Старокозацкой.

В результате пострадал 10-летний мальчик. Медики оказали ему первую помощь на месте, после чего забрали в больницу, передает "Информатор".

Предварительно, у маршрутки отказали тормоза, когда она спускалась по улице Сечевых Стрельцов. Водитель понял это, когда подъезжал к перекрестку. Пытаясь избежать столкновения, он начал маневрировать на дороге.

ДТП Днепр.
Информатор
ДТП Днепр.
Информатор

Автобус снес боковое зеркало Mitsubishi, после чего врезался в Mazda, которая стояла на светофоре. По инерции последняя врезалась во впереди стоящую Audi.

Пострадавший мальчик был пассажиром Mazda, он ехал на заднем сидении. Его госпитализировали в областную детскую больницу на Космической.

ДТП Днепр.
Информатор
ДТП Днепр.
Информатор

На месте ДТП работали два экипажа патрульной полиции и бригада скорой помощи. Авария стала причиной огромной пробки по улице Сечевых Стрельцов.

ДТП Днепр.
Информатор
ДТП Днепр.
Информатор
ДТП Днепр.
Информатор
ДТП.
Telegram-канал города Днепр
ДТП.
Telegram-канал города Днепр
ДТП.
Telegram-канал города Днепр

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Киеве во время движения на Святошинском путепроводе у "Газели" отпал баллон с газом.

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Днепр Происшествия

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