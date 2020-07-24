В Днепре маршрутчик выехал на встречную и мешал движению транспорта. Видео

В Днепре маршрутчик выехал на встречную и мешал движению транспорта. Скриншот

В четверг, 23 июля, около 10:00 в Днепре водитель маршрутного такси № 134 серьезно нарушил правила дорожного движения.

Во время движения по маршруту общественный транспорт вместе с другими авто попал в пробку. Маршрутчик решил не стоять в заторе и выехал на встречную полосу движения, сообщили в Telegram-канале "Городской транспорт Днепра".

По словам очевидцев, водитель маршрутки решил вклиниться в начало очереди. Другие автомобилисты его не пропустили и он стоял на встречной полосе около пяти минут. Маршрутчик создал аварийную ситуацию и мешал транспорту, который выезжал из-за поворота.

Ситуацию OBOZREVATEL прокомментировал глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий. По данному инциденту сейчас проходит служебная проверка. Водителю маршрутки объявят выговор с лишением премии.

"После этого он будет дополнительно отправлен на изучение ПДД и будет сдавать отдельный экзамен квалификационной комиссии на предприятии", – рассказал Тонконогий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре микроавтобус влетел в дерево, пострадали шесть человек.