В Днепре маршрутчик протащил зажатую в дверях пассажирку. Фото

В среду вечером, 9 сентября, в Днепре водитель маршрутного такси № 23 травмировал пассажирку.

Инцидент произошел во время движения автобуса в сторону жилмассива Фрунзенский. Об этом пострадавшая сообщила в Telegram-канале "Городской Транспорт Днепра".

Инцидент произошел на маршруте № 23. Telegram-канал "Городской Транспорт Днепра"

По словам днепрянки, маршрутчик начал движение, не убедившись в том, что все пассажиры зашли в салон. Водитель закрыл дверь, так что рука женщины оказалась в маршрутке, а сама она – на улице. После этого он протащил потерпевшую за автобусом.

В результате происшествия женщина получила травму, вся ее рука в гематомах. На произошедшее отреагировал представитель перевозчика ООО "С.М.И.Т.", который обслуживает данный маршрут. Он сообщил, что водитель уже уволен и принес свои извинения пассажирке.

Водитель уже уволен. Telegram-канал "Городской Транспорт Днепра"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре в результате ДТП с грузовиком пострадал мужчина. Авария случилась на пересечении улиц Байкальской и Образцова.

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