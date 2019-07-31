В Днепре маленькая девочка вышла гулять через окно

В Днепре 31 июля маленькая девочка вылезла через окно и пошла гулять.

Ребенка заметили прохожие. Она бродила по улице и была легко одета, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области.

Небезразличная прохожая сообщила в полицию, что обнаружила девочку на вид 8-10 лет, легко одетую, которая растерянно бродила по улице.

Девочка вышла гулять через окно МирТесен

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На месте уже работала карета скорой медицинской помощи. Врач осмотрела ребенка и сообщила, что состояние девочки удовлетворительное и необходимости в госпитализации нет.

В этот момент прибыла мама девочки, которая сообщила, что ребенок выдавил москитную сетку из окна первого этажа и, таким образом, попал на улицу.

После того, как родители проснулись и не обнаружили дочери, пытались найти ее самостоятельно.

Ребенка вместе с мамой отправили в Чечеловское отделение полиции, и передали инспектору ювенальной превенции.

Мама с девочкой Патрульная полиция Днепропетровской области

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