В Днепре маленькая девочка вышла гулять через окно

В Днепре 31 июля маленькая девочка вылезла через окно и пошла гулять.
Ребенка заметили прохожие. Она бродила по улице и была легко одета, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области.
Небезразличная прохожая сообщила в полицию, что обнаружила девочку на вид 8-10 лет, легко одетую, которая растерянно бродила по улице.
Девочка вышла гулять через окно
МирТесен
На месте уже работала карета скорой медицинской помощи. Врач осмотрела ребенка и сообщила, что состояние девочки удовлетворительное и необходимости в госпитализации нет.
В этот момент прибыла мама девочки, которая сообщила, что ребенок выдавил москитную сетку из окна первого этажа и, таким образом, попал на улицу.
После того, как родители проснулись и не обнаружили дочери, пытались найти ее самостоятельно.
Ребенка вместе с мамой отправили в Чечеловское отделение полиции, и передали инспектору ювенальной превенции.
Мама с девочкой
Патрульная полиция Днепропетровской области
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